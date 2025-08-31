Cuenta regresiva para los 21K de LA GACETA: deporte, historia y turismo en un solo recorrido

La expectativa crece a medida que se acerca una nueva edición de los 21K LA GACETA, la media maratón que en los últimos dos años convocó a corredores locales, nacionales e internacionales. Un evento que ya se consolidó como un clásico del calendario deportivo tucumano. La presentación oficial se realizó en el hotel Sheraton, donde se dieron detalles sobre el recorrido, las novedades y la organización de esta edición.
La largada se hará desde el parque 9 de Julio, que será el primer punto a rodear antes de que los atletas transiten por las principales calles de la ciudad: San Martín, Avellaneda, Santiago del Estero y 25 de Mayo, hasta ingresar a la peatonal Mendoza. Uno de los momentos más emotivos será el paso frente a la sede de LA GACETA, que refuerza el espíritu identitario de la competencia.
En la esquina de Maipú y Mendoza se produce la bifurcación: quienes corren los 21 kilómetros continúan por Mendoza, mientras que los de 10 kilómetros doblan por Maipú. Ambos grupos pasarán por la Casa Histórica de la Independencia, un símbolo de la provincia.
La gran novedad de esta edición será la extensión del recorrido hacia el parque Guillermina, desde donde los corredores regresarán por San Luis y Lavalle, disfrutando de la plaza Belgrano, plaza San Martín y plaza Irigoyen, hasta llegar nuevamente al parque 9 de Julio.
Para garantizar seguridad y comodidad, habrá puestos de hidratación cada tres kilómetros y personal de asistencia en todo el circuito. El cronometraje se realizará mediante sistema de chip, con resultados en tiempo real.
Así, los 21K LA GACETA combinan deporte, patrimonio histórico y espacios verdes, ofreciendo a los corredores una experiencia que muestra lo mejor de San Miguel de Tucumán en un solo recorrido. La ciudad ya se prepara para recibir a cientos de atletas que llenarán de color y energía sus calles. La cuenta regresiva ya comenzó.