Cuenta regresiva para los 21K de LA GACETA: deporte, historia y turismo en un solo recorrido

La largada se hará desde el parque 9 de Julio, que será el primer punto a rodear antes de que los atletas transiten por las principales calles de la ciudad: San Martín, Avellaneda, Santiago del Estero y 25 de Mayo, hasta ingresar a la peatonal Mendoza. Uno de los momentos más emotivos será el paso frente a la sede de LA GACETA, que refuerza el espíritu identitario de la competencia.