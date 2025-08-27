Los 21K de LA GACETA recorrerán los puntos históricos más emblemáticos de Tucumán

La largada se hará desde el parque 9 de Julio, que en esta ocasión será el primer punto a rodear. A partir de allí, los atletas atravesarán algunas de las calles y avenidas más importantes de la ciudad: San Martín, Avellaneda, Santiago y 25 de Mayo, para luego ingresar a la peatonal Mendoza. Uno de los momentos más emotivos será el paso frente a la sede de LA GACETA, lo que refuerza el espíritu identitario de la carrera.