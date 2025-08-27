Los 21K de LA GACETA recorrerán los puntos históricos más emblemáticos de Tucumán

La expectativa crece a medida que se acerca una nueva edición de los 21K LA GACETA, la media maratón que cada año convoca a corredores locales, nacionales e internacionales en un evento que ya se transformó en un clásico del calendario deportivo tucumano.
En el Hotel Sheraton se realizó ayer la presentación oficial de la competencia, que tendrá lugar en octubre y que promete conjugar deporte, historia y turismo en un mismo recorrido. En el acto estuvieron presentes Alejandra Barros, gerente de Marketing de LA GACETA, y Pablo Rosales, encargado de la logística de la carrera. Ambos ofrecieron detalles sobre el trayecto, las novedades y la organización de esta edición.
Barros explicó que el trazado mantiene la esencia del año pasado, pero incorpora ajustes solicitados por los propios corredores: “El recorrido es muy similar al del año pasado. Lo que vamos a hacer es un par de ajustes que tienen que ver con muchas consultas y referencias que nos han dado los participantes”, señaló.
La largada se hará desde el parque 9 de Julio, que en esta ocasión será el primer punto a rodear. A partir de allí, los atletas atravesarán algunas de las calles y avenidas más importantes de la ciudad: San Martín, Avellaneda, Santiago y 25 de Mayo, para luego ingresar a la peatonal Mendoza. Uno de los momentos más emotivos será el paso frente a la sede de LA GACETA, lo que refuerza el espíritu identitario de la carrera.
“En la esquina de Maipú y Mendoza se produce la bifurcación: los que hacen 21 kilómetros siguen por Mendoza, mientras que los de 10 kilómetros doblan por Maipú. Ambos grupos, sin embargo, pasarán por la Casa Histórica de la Independencia, un emblema de nuestra provincia”, detalló Barros.
La gran novedad de esta edición será la extensión del recorrido hacia el Parque Guillermina. “Es la parte más nueva, porque desde allí se encara el regreso por calle San Luis y luego Lavalle. Así, los corredores podrán disfrutar de la Plaza Belgrano, las plazas de Barrio Sur y todo ese sector tan bonito, hasta llegar nuevamente al parque”, agregó la gerente de Marketing.
Por su parte, Pablo Rosales, quien viene de coordinar la logística del Trasmontaña, será el encargado de organizar los aspectos técnicos y operativos de la media maratón. “Me convocaron para armar lo que es el abastecimiento, las acreditaciones y darle un formato ordenado a la carrera. Hay mucho trabajo de los equipos detrás, sobre todo en lo que respecta a los kits y la entrega previa a los corredores”, explicó.
Uno de los puntos clave será el abastecimiento e hidratación. Rosales adelantó que “habrá puestos cada tres kilómetros. Normalmente suelen estar más distanciados, pero aquí preferimos ubicarlos cerca porque la carrera tiene un espíritu más amateur. Eso brinda seguridad y permite controlar mejor que todos los corredores estén bien”, agregó. Además, se contará con presencia de bomberos y personal de asistencia para cualquier eventualidad.
Sobre el cronometraje, Rosales detalló que se implementará el sistema de chip. “El corredor debe llevar el chip junto con su número, y habrá puntos de control, como el del Parque Guillermina, que servirán para verificar los pasos. La clasificación es prácticamente instantánea, ya que los resultados se cargan en tiempo real”, explicó.
Aunque es la primera vez que se involucra en esta media maratón, Rosales se mostró entusiasmado por la experiencia de trabajar en la ciudad: “A mí me gustan los circuitos que tienen cierta belleza. Este me parece espectacular: el 9 de Julio es hermoso, la bajada por San Luis, las plazas del sur, el pleno centro… creo que es una carrera que, más allá del deporte, tiene un valor turístico enorme”, valoró.
Está claro que los 21K de LA GACETA es una gran oportunidad de mostrar a Tucumán a través de sus calles, su patrimonio histórico y sus espacios verdes. “Queremos que todos los que participen se lleven una experiencia inolvidable. Es deporte, es historia y es ciudad, todo en una misma jornada”, concluyó Barros. La cuenta regresiva ya comenzó y la ciudad se prepara para recibir a cientos de corredores que llenarán de energía y color las calles tucumanas.
Para participar de este evento podes hacer click aquí: 21K LA GACETA