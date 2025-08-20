21K de LA GACETA 2025 en Tucumán: fecha, horarios, inscripciones, precios y categorías

La espera terminó: ya se confirmaron todos los detalles de la nueva edición de la carrera 21K LA GACETA, uno de los eventos deportivos más esperados del año en Tucumán. La competencia se correrá el domingo 5 de octubre de 2025, con la largada fijada para las 7.30 de la mañana desde el Sheraton Hotel Tucumán, en el corazón del Parque 9 de Julio. Ese mismo lugar será también el punto de llegada, lo que convierte a la zona en el epicentro de la jornada deportiva.
Como es tradición, la carrera ofrecerá tres distancias: 3K, 10K y 21K, cada una pensada para distintos perfiles de corredores, desde los más experimentados hasta aquellos que buscan iniciarse en el running. En todos los casos habrá premiación por categorías, lo que asegura un reconocimiento justo y motivador para los atletas.
Categorías y edades habilitadas
Para los 3K, la edad mínima de participación será de 14 años y la máxima de 70, según el sistema de inscripciones. En esta distancia podrán competir tanto hombres como mujeres, además de la modalidad de atletismo asistido.
En los 10K, la edad mínima será de 16 años y la máxima de 70. La organización definió categorías diferenciadas cada cinco años, desde los 16 hasta los 60 años, tanto para mujeres como para hombres. También estará disponible la división de atletismo asistido.
Por su parte, los 21K, prueba central del evento, estarán habilitados para corredores desde los 18 años hasta los 70. Al igual que en los 10K, habrá categorías divididas en tramos de cinco años y versiones de atletismo asistido.
En caso de que el sistema de inscripción rechace el registro por cuestiones de edad, los interesados deberán comunicarse con el equipo organizador vía WhatsApp (3814081916), Instagram (@21klagacetatuc) o correo electrónico (21k@lagaceta.com.ar). En esos casos, será obligatorio presentar la documentación requerida: deslinde de responsabilidad, apto médico, autorización de menores si corresponde y foto del DNI.
Costos y descuentos
Los precios de inscripción fueron fijados en $45.000 para los 21K, $40.000 para los 10K y $35.000 para los 3K. Sin embargo, existen beneficios importantes para quienes accedan a los descuentos habilitados.
Los socios del Club LA GACETA cuentan con un 20% de descuento utilizando el código CORROCLUB, lo que deja valores finales de $36.000 para los 21K, $32.000 para los 10K y $28.000 para los 3K.
Del mismo modo, los integrantes de running teams de toda la provincia y la región también disponen de un 20% de descuento, gestionando el código especial a través de los canales oficiales de contacto.
Una fiesta deportiva
Con estas definiciones, comienza la cuenta regresiva para una competencia que año tras año convoca a miles de corredores en Tucumán. Los 21K LA GACETA no solo representan un desafío deportivo, sino también una oportunidad de encuentro para la comunidad runner, que encontrará nuevamente en el Parque 9 de Julio un escenario cargado de energía, esfuerzo y pasión por el atletismo.