21K de LA GACETA 2025 en Tucumán: fecha, horarios, inscripciones, precios y categorías

La espera terminó: ya se confirmaron todos los detalles de la nueva edición de la carrera 21K LA GACETA, uno de los eventos deportivos más esperados del año en Tucumán. La competencia se correrá el domingo 5 de octubre de 2025, con la largada fijada para las 7.30 de la mañana desde el Sheraton Hotel Tucumán, en el corazón del Parque 9 de Julio. Ese mismo lugar será también el punto de llegada, lo que convierte a la zona en el epicentro de la jornada deportiva.