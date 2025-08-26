Los 21K LA GACETA presentan su nueva edición

Mañana por la mañana se llevará a cabo el lanzamiento oficial de los 21K LA GACETA 2025, una de las carreras más esperadas del calendario deportivo de la provincia y del noroeste. El evento comenzará a las 10 en el Hotel Sheraton con la participación de distintas escuelas de running, de entrenadores y de corredores.
La jornada iniciará con una recepción de bienvenida, en la que los asistentes van a poder compartir un café y recibir sus credenciales junto al merchandising oficial de la prueba. Poco después, a las 10.15, se pondrá en pantalla un video que repasará los momentos más destacados de la edición 2024 y, de manera oficial, quedará presentada la edición que se llevará a cabo este año. En ese mismo marco, se revelará la remera que vestirán los atletas y se darán a conocer los detalles de los diferentes recorridos de la prueba (3k, 10k y 21k), que tendrán varias novedades respecto a la última edición.
En ese momento tomará la palabra Alejandra Barros, gerente de marketing de LA GACETA, y remarcará la importancia del encuentro y la consolidación de la competencia como una cita imperdible para los corredores locales, nacionales e internacionales.
A las 10.30 habrá tiempo para un conversatorio con los coaches de las principales escuelas de running, quienes compartirán estrategias y consejos prácticos para afrontar una media maratón con las mejores herramientas físicas y mentales. Esta instancia de networking permitirá intercambiar experiencias y motivaciones, una herramienta que puede resultar crucial para los corredores.
El programa incluirá también la participación especial de Marathon, la firma que ofrecerá una presentación exclusiva para los corredores, y un sorteo organizado por la marca Saucony, que generará gran expectativa entre los asistentes de cara a prueba que ya se ha transformado en un clásico del running.
El encuentro concluirá con una foto grupal, símbolo del espíritu deportivo y de camaradería que caracteriza a los 21K LA GACETA. Con este lanzamiento dará inicio la cuenta regresiva rumbo al 5 de octubre, fecha en la que se vivirá una nueva edición del desafío que convoca a miles de atletas y de familias completas, que buscan superación a cada paso.