Los 21K LA GACETA presentan su nueva edición

La jornada iniciará con una recepción de bienvenida, en la que los asistentes van a poder compartir un café y recibir sus credenciales junto al merchandising oficial de la prueba. Poco después, a las 10.15, se pondrá en pantalla un video que repasará los momentos más destacados de la edición 2024 y, de manera oficial, quedará presentada la edición que se llevará a cabo este año. En ese mismo marco, se revelará la remera que vestirán los atletas y se darán a conocer los detalles de los diferentes recorridos de la prueba (3k, 10k y 21k), que tendrán varias novedades respecto a la última edición.