Las provincias contraatacan

La política y la economía se juegan simultáneamente en varios tableros, con estrategias paralelas y dinámicas que se cruzan. El Presidente y los gobernadores se enfrentan en el Congreso con pulseadas periódicas de vetos contra ratificaciones. Las próximas elecciones definirán un mapa de perspectivas para el oficialismo nacional y los gobiernos provinciales.

Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 10 Min
