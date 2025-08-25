Secciones
La confianza en el Gobierno de Javier Milei se hunde al nivel más bajo desde su asunción

Representa una caída del 13,6% respecto a julio.

Hace 43 Min

La confianza en el Gobierno de Javier Milei alcanzó en agosto su nivel más bajo desde el inicio de su mandato, según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

El indicador se ubicó en 2,12 puntos sobre 5, lo que representa una caída del 13,6% respecto a julio y del 16,5% en comparación con agosto de 2024.

La caída de la confianza en el Gobierno de Milei

El informe señala que la baja interrumpe la estabilidad registrada en los cuatro meses anteriores y marca un nuevo piso en la percepción ciudadana sobre la gestión.

En el análisis histórico, el valor de agosto 2025 es:

16,3% menor que el de agosto 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri (2,53 puntos).

14,3% mayor que el de agosto 2021 en la gestión de Alberto Fernández (1,85 puntos).

La media del ICG en los 20 meses de Milei se ubica en 2,48 puntos, apenas por debajo del promedio de Macri (2,58) y por encima del de Fernández (2,17).

Desglose por componentes del ICG

La caída se reflejó en todos los ejes evaluados:

Honestidad de los funcionarios: 2,54 puntos (-9,9%).

Capacidad para resolver problemas: 2,46 puntos (-14,6%).

Eficiencia en el gasto público: 2,10 puntos (-13,2%).

Evaluación general del gobierno: 1,78 puntos (-12,8%).

Preocupación por el interés general: 1,73 puntos (-18,2%).

Según la UTDT, tanto el nivel como la magnitud de la caída ya tienen precedentes: en septiembre 2024 el ICG se ubicó en 2,16 puntos con una baja mensual del 14,8%.

Factores políticos y económicos detrás de la caída

El mes de agosto estuvo marcado por derrotas legislativas en el Congreso y la fuerte volatilidad en los mercados financieros, con tasas intradiarias que superaron el 100%.

La encuesta, realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 14 de agosto a 1.000 personas de más de 18 años, no alcanzó a registrar el impacto de dos hechos políticos recientes:

El escándalo por los audios de un funcionario sobre presuntos circuitos de coimas.

La derrota del oficialismo en Diputados frente a la oposición por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Diferencias por género, edad y región

El ICG mostró variaciones según perfil de los encuestados:

Hombres: 2,42 puntos (-8,3%).

Mujeres: 1,80 puntos (-20%).

Interior del país: 2,39 puntos (-7,4%).

CABA: 1,76 puntos (-28,2%).

Gran Buenos Aires: 1,68 puntos (-23,3%).

Por nivel educativo, la confianza fue mayor entre quienes tienen estudios universitarios o terciarios (2,31 puntos, -7,6%) y menor entre quienes solo cursaron primaria (1,50 puntos, -30,2%).

Expectativas económicas y confianza

La percepción sobre el futuro económico también influyó:

Quienes creen que la economía mejorará en un año: ICG de 4,15 puntos (casi sin cambios).

Quienes creen que se mantendrá igual: 2,46 puntos (-12,5%).

Quienes prevén un empeoramiento: apenas 0,56 puntos, aunque con una leve mejora (+1,8%).

