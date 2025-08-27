¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?

En 2022, ya como jefe de Gabinete de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Manzur participó de la inauguración del Centro de Distribución de la Droguería en Tucumán, junto a Jonathan Kovalivker. Manzur había expresado: “(quiero) agradecer a esta empresa familiar de casi 100 años de trayectoria en nuestro país, que continúa invirtiendo y generando trabajo. Está en Tucumán hace un tiempo ya y hoy, el nieto del fundador de la compañía, en pleno momento de una situación compleja de la economía, decide invertir en Tucumán, generando más de 180 puestos de trabajo”.