¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?

En 2020, la Cámara aprobó un proyecto de Manzur para eximir del pago de Ingresos Brutos a la droguería por cinco años. Hubo 15 votos negativos.

INAUGURACIÓN. Juan Manzur junto a Jonathan Kovalivker, en 2022. INAUGURACIÓN. Juan Manzur junto a Jonathan Kovalivker, en 2022.
Hace 2 Hs

En el marco de la polémica desatada a nivel nacional, que involucra a la droguería Suizo Argentina, aparecen en escena los vínculos que la Provincia ha mantenido con la firma que conduce la familia Kovalivker, denunciada por coimas. En 2020, por iniciativa del entonces gobernador Juan Manzur, la Legislatura habilitó a la empresa a ser eximida del pago de Ingresos Brutos a cambio de que la farmacéutica se instale en Tucumán. Dos años después, quedó inaugurado el Centro de Distribución de la Droguería Suizo Argentina en la Provincia.

El actual senador nacional, junto al ex ministro de Eonomía, Eduardo Garvich, había enviado a la Cámara -presidida allí por Osvaldo Jaldo- un proyecto de ley que otorgaba ventajas impositivas a la firma con sede en Buenos Aires por cinco años. Según establecía el escrito, la obra debía realizarse en un año y su instalación debía generar una mínima de 100 puestos de trabajo (50% directos y 50% indirectos).

En el recinto la votación se dio 33 a 15. En el debate se sumó una modificación para que todas las firmas en una propuesta similar puedan solicitar el beneficio ante el Estado provincial, pero, de todas formas, Fuerza Republicana, los aliados a la mesa “Vamos Tucumán” y el bloque alperovichista “Hacemos Tucumán”, votaron en contra.

En aquella sesión se había expresado Gerónimo Vargas Aignasse (PJ), señalando que “siendo oposición, hasta lo muy bueno lo demonizan; lo hacen oscuro”.

“Huele a podrido”

Además, Ricardo Bussi (FR) había dicho que la ley “huele a podrido”, criticando los vínculos de Manzur con la droguería; y Raúl Albarracín (actual secretario de Estado de Jaldo, en aquel entonces del bloque Vamos Tucumán) había reclamado que un proyecto que presentó con Walter Berarducci sobre reducciones impositivas para el comercio de medicamentos nunca había sido tratado.

También Federico Masso, actual ministro de Desarrollo Social del Gobierno provincial, había reprochado que “las leyes no se pueden hacer a medida de una empresa. Deben ser generales, para todos los que se ajusten a ella”.

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

En 2022, ya como jefe de Gabinete de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Manzur participó de la inauguración del Centro de Distribución de la Droguería en Tucumán, junto a Jonathan Kovalivker. Manzur había expresado: “(quiero) agradecer a esta empresa familiar de casi 100 años de trayectoria en nuestro país, que continúa invirtiendo y generando trabajo. Está en Tucumán hace un tiempo ya y hoy, el nieto del fundador de la compañía, en pleno momento de una situación compleja de la economía, decide invertir en Tucumán, generando más de 180 puestos de trabajo”.

Temas Cristina Fernández de KirchnerTucumánJuan ManzurRicardo BussiOsvaldo JaldoGerónimo Vargas AignasseFederico MassoAlberto Fernández
