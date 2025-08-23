Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas
El Gobierno nacional cierra una semana para el olvido. Ambas Cámaras legislativas le asestaron duros golpes, que incluyen rechazo a los vetos, a decretos que derogaban o modificaban organismos como Vialidad y el INTA y sanción de leyes para universidades y el Garrahan. Eso no es todo: estalló un escándalo que involucra presuntas coimas en el área de Discapacidad de la Nación, que rozan a Karina Milei. En Tucumán, Jaldo fue objeto de amenazas en un acto público y la oposición comienza a levantar el perfil de cara a los comicios del 26 de octubre. En Las Cejas se conocieron denuncias de ex empleados y ex funcionarios por presuntas irregularidades.
LA INTERPRETACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La imagen fue generada con una aplicación de IA al preguntarle sobre el escenario político local.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas MonterosOsvaldo JaldoRoberto SánchezCongreso de la NaciónHospital de Pediatría GarrahanJavier Milei
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular