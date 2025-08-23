Secciones
Política

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

El Gobierno nacional cierra una semana para el olvido. Ambas Cámaras legislativas le asestaron duros golpes, que incluyen rechazo a los vetos, a decretos que derogaban o modificaban organismos como Vialidad y el INTA y sanción de leyes para universidades y el Garrahan. Eso no es todo: estalló un escándalo que involucra presuntas coimas en el área de Discapacidad de la Nación, que rozan a Karina Milei. En Tucumán, Jaldo fue objeto de amenazas en un acto público y la oposición comienza a levantar el perfil de cara a los comicios del 26 de octubre. En Las Cejas se conocieron denuncias de ex empleados y ex funcionarios por presuntas irregularidades.

LA INTERPRETACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La imagen fue generada con una aplicación de IA al preguntarle sobre el escenario político local. LA INTERPRETACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La imagen fue generada con una aplicación de IA al preguntarle sobre el escenario político local.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas MonterosOsvaldo JaldoRoberto SánchezCongreso de la NaciónHospital de Pediatría GarrahanJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Provincia le exigió a Concepción que avance con la obra en la ruta 329

La Provincia le exigió a Concepción que avance con la obra en la ruta 329

Alejandro Vilches fue nombrado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

Alejandro Vilches fue nombrado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

Crisis en la industria del neumático: paro gremial, amenaza de cierres y salarios en disputa

Crisis en la industria del neumático: paro gremial, amenaza de cierres y salarios en disputa

Molinuevo y Sánchez cruzaron al Gobierno

Molinuevo y Sánchez cruzaron al Gobierno

Lo más popular
Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza
1

Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV
2

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral
3

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país
4

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel
5

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario
6

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario

Más Noticias
Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Comentarios