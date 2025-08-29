Caso Andis: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) fue el escenario elegido por Javier Milei para referirse al escándalo que hace días tiene el Gobierno nacional en el centro de las críticas. Delante de otros políticos y los hombres de negocios más importantes del país, el titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) acusó al “Círculo Rojo” de promover junto a la “casta” operaciones en su contra de difamación, en relación a los audios de Diego Spagnuolo que denuncian una presunta red de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).