Francos en Diputados: apoyo a Milei y detalles sobre Andis

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó en la Cámara de Diputados para responder consultas de los legisladores sobre la gestión de Javier Milei. La exposición se dio en medio de la crisis generada por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el caso $Libra y la investigación por la contaminación de ampollas con fentanilo.
Francos habló ayer al mediodía ante diputados de 13 bloques, que habían elaborado 1.337 preguntas luego de unificar las 2.957 que fueron presentadas el 7 de agosto. Sin embargo, la agenda prevista quedó desplazada y el debate se centró en los últimos escándalos que golpearon al Gobierno. “Se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad”, sostuvo el ministro, quien también reveló que fue él mismo quien pidió al Presidente el desplazamiento de Diego Spagnuolo.
El rumbo económico
Francos defendió el programa oficial: “Hace una semana, en este recinto, al igual que en el Senado, vimos cómo gran parte de la oposición puso en cuestionamiento el proyecto económico del Gobierno”. Y agregó: “No resulta para nada extraño que muchos de los protagonistas de esos cuestionamientos, sean los mismos que nos dejaron al borde del abismo en 2023, con la hiperinflación a la vuelta de la esquina y el 57% de los argentinos hundidos en la pobreza”.
El funcionario remarcó que “no hay dudas de que, bajo la premisa del déficit cero, hemos sentado las bases de un verdadero cambio de paradigma. Las políticas de ajuste que llevamos adelante nos permitieron estabilizar las variables macroeconómicas”. Más adelante, destacó: “En tan solo 20 meses desaceleramos la inflación de forma contundente y estamos cerca de eliminarla: el 1,9% en julio de este año representa el tercer mes consecutivo que se encuentra por debajo del 2%”.
Además, señaló que en el primer semestre de este año el índice de salarios mostró una suba acumulada del 20,7%, ubicándose 5,6 puntos porcentuales por encima de la inflación del período, que fue del 15,1%.
Presuntas coimas
Tras repasar la economía, Francos abordó “la catástrofe sanitaria del fentanilo”, el caso que provocó cerca de un centenar de muertes y puso a la Anmat bajo la lupa. En ese sentido, explicó que el hecho “está siendo investigado a partir de una denuncia iniciada por la Anmat, donde el Ministerio de Salud impulsó la investigación y aportó pruebas”.
Agregó que “el Instituto Malbrán funciona como perito central para la investigación. El avance de la causa ha generado la prisión preventiva del dueño del laboratorio HLB Pharma”. Y precisó que el Ministerio de Salud inició un sumario administrativo y de manera preventiva dispuso la remoción de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) tras detectarse una dilación presuntamente injustificada en el procedimiento de inspección del laboratorio.
“Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar”, continuó el ministro coordinador.
Francos insistió en que “una vez más responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes”. Y añadió: “Por ello, hemos decidido remover al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, además de intervenir el organismo para garantizar su correcto funcionamiento, y realizar una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes, con énfasis en el sistema de compras y contrataciones”.
Finalmente, cerró su exposición señalando: “La justicia ya está trabajando para poner las cosas en su lugar, y nosotros para sacar a la Argentina adelante”. Con ese mensaje, buscó proteger a la hermana del Presidente, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, quienes aparecieron mencionados en los audios como supuestos receptores de coimas por parte de la droguería Suizo Argentina a cambio de contratos con el Estado.