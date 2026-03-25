La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista

Antes de ese día, Noelia decidió hablar. Lo hizo en una entrevista en la que su voz sonó serena, aunque cargada de una intensidad difícil de disimular. “Me quedan cuatro días porque el 26 ya me hacen la eutanasia”, dijo sin rodeos, como quien enuncia una verdad que ya no admite discusión. Sus palabras recorrieron España y reavivaron el debate sobre el derecho a la muerte digna, pero también revelaron la dimensión íntima de una decisión atravesada por el dolor físico y el desgaste emocional.