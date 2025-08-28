Presuntas coimas en Andis: María Eugenia Vidal exigió explicaciones al Gobierno de Milei

A través de su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), la ex gobernadora bonaerense advirtió que los hechos de corrupción tienen un impacto directo en la vida cotidiana: “Son fondos que no llegan para alguien que los necesita, afecta el equilibrio fiscal y por lo tanto genera más inflación, son rutas que no se arreglan y generan más accidentes, son trenes que no funcionan porque no se mantuvo y donde se pierden vidas, es una partida de fentanilo que no fue efectivamente controlada”.