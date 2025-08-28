Secciones
Política

Presuntas coimas en Andis: María Eugenia Vidal exigió explicaciones al Gobierno de Milei

“La corrupción siempre es mala, tiene consecuencias concretas en la vida de los argentinos”, afirmó la ex gobernadora bonaerense.

Presuntas coimas en Andis: María Eugenia Vidal exigió explicaciones al Gobierno de Milei
Hace 7 Min

La diputada del PRO María Eugenia Vidal lanzó duras críticas a la administración de Javier Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). “La corrupción siempre es mala, no hay corrupción buena o mala, y no es simplemente un problema moral, tiene consecuencias concretas en la vida de los argentinos”, afirmó.

A través de su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), la ex gobernadora bonaerense advirtió que los hechos de corrupción tienen un impacto directo en la vida cotidiana: “Son fondos que no llegan para alguien que los necesita, afecta el equilibrio fiscal y por lo tanto genera más inflación, son rutas que no se arreglan y generan más accidentes, son trenes que no funcionan porque no se mantuvo y donde se pierden vidas, es una partida de fentanilo que no fue efectivamente controlada”.

Caso Andis: filtraron nuevos audios contra Javir Milei, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem

Caso Andis: filtraron nuevos audios contra Javir Milei, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem

“El gobierno debe dar explicaciones”, subrayó. 

También reconoció que ningún mandatario está exento de conformar un gabinete con personas de su máxima confianza, pero subrayó la importancia de los organismos de control para limitar riesgos: “Las reglas sean claras y las instituciones funcionen, en especial los organismos de control”, señaló.

Francos en Diputados: apoyo a Milei y detalles sobre Andis

Francos en Diputados: apoyo a Milei y detalles sobre Andis

Además, insistió en que el oficialismo debe dar respuestas: “El gobierno tiene que dar todas las explicaciones que haga falta y que sean suficientes para la gente pero también tiene que aprovechar esta crisis y estas denuncias para hacer las reformas que faltan para tener un Estado más honesto y transparente”.

Temas Agencia Nacional de Discapacidad TucumánBuenos AiresMaría Eugenia VidalProvincia de Buenos AiresJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Congreso: la oposición avanza con una norma para limitar los DNU presidenciales

Congreso: la oposición avanza con una norma para limitar los DNU presidenciales

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Francos, sobre audios de presuntas coimas: No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario

Francos, sobre audios de presuntas coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular

¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular

Lo más popular
Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
1

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora
2

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
3

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
4

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
5

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor
6

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Más Noticias
Javier Milei, sobre los incidentes en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”

Javier Milei, sobre los incidentes en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Guillermo Francos, sobre los audios: El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo

Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Elisa Carrió, sobre los audios: Karina Milei es la cajera y el personaje más oscuro

Elisa Carrió, sobre los audios: "Karina Milei es la cajera y el personaje más oscuro"

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Comentarios