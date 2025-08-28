Presuntas coimas en Andis: María Eugenia Vidal exigió explicaciones al Gobierno de Milei

La diputada del PRO María Eugenia Vidal lanzó duras críticas a la administración de Javier Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). “La corrupción siempre es mala, no hay corrupción buena o mala, y no es simplemente un problema moral, tiene consecuencias concretas en la vida de los argentinos”, afirmó.
A través de su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), la ex gobernadora bonaerense advirtió que los hechos de corrupción tienen un impacto directo en la vida cotidiana: “Son fondos que no llegan para alguien que los necesita, afecta el equilibrio fiscal y por lo tanto genera más inflación, son rutas que no se arreglan y generan más accidentes, son trenes que no funcionan porque no se mantuvo y donde se pierden vidas, es una partida de fentanilo que no fue efectivamente controlada”.
“El gobierno debe dar explicaciones”, subrayó.
También reconoció que ningún mandatario está exento de conformar un gabinete con personas de su máxima confianza, pero subrayó la importancia de los organismos de control para limitar riesgos: “Las reglas sean claras y las instituciones funcionen, en especial los organismos de control”, señaló.
Además, insistió en que el oficialismo debe dar respuestas: “El gobierno tiene que dar todas las explicaciones que haga falta y que sean suficientes para la gente pero también tiene que aprovechar esta crisis y estas denuncias para hacer las reformas que faltan para tener un Estado más honesto y transparente”.
CorrupciÃ³n nunca mÃ¡s. pic.twitter.com/xx5liznSBe— MarÃa Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 27, 2025