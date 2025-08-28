Israel dice que la evacuación de Gaza es “inevitable”

“Cada familia que se traslade al sur recibirá la ayuda humanitaria más generosa, en la que se está trabajando actualmente”, explicó en X. Pero los grupos de ayuda han advertido de que una ofensiva militar israelí ampliada podría empeorar la crisis humanitaria en el territorio, donde la mayoría de sus más de dos millones de residentes están desplazados, los barrios yacen en ruinas y se ha declarado la hambruna en la ciudad de Gaza.