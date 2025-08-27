Evacuar es “una sentencia de muerte”, dice el clero de Gaza

Injusto y peligroso

“Este no es el camino correcto. No hay razón para justificar el desplazamiento masivo, deliberado y forzoso de civiles. Es hora de poner fin a esta espiral de violencia, de poner fin a la guerra y de priorizar el bien común del pueblo. Ya ha habido suficiente devastación, tanto en los territorios como en la vida de las personas. No hay razón para justificar mantener a civiles como prisioneros y rehenes en condiciones dramáticas. Es hora de que las familias de ambos bandos, que han sufrido durante tanto tiempo, sanen”, clamaron.