Vuelos cancelados y demorados: el paro de los controladores aéreos se extiende

El gremio de los controladores aéreos (Atepsa) continúa con su paro en reclamo de una recomposición salarial. La medida de fuerza se desarrollará durante varios días y ayer se registraron demoras y cancelaciones en los distintos aeropuertos del país.
La medida de fuerza continuará hasta el sábado 30 de agosto y afectará a todas las aerolíneas y todos los aeropuertos. El viernes, durante el primer día de paro, Aerolíneas Argentinas tuvo que reprogramar 43 vuelos y cancelar 28. Desde el Gobierno rechazaron las medidas del sindicato de los trabajadores aéreos argumentando el impacto generado sobre “un servicio esencial garantizado por ley”.
El cronograma de paros de controladores aéreos en reclamo de aumentos salariales continuará dentro de distintas franjas horarias en toda la aviación. Mañana, las medidas de fuerza se darán de 7 a 10 y de 14 a 17 horas. El 28 de agosto la protesta se realizará entre las 13 y 16. Luego, de 19 a 22. Finalmente, el 30 de agosto las franjas horarias de los paros serán de 13 a 16 y de 19 a 22.