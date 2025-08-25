Vuelos cancelados y demorados: el paro de los controladores aéreos se extiende

El cronograma de paros de controladores aéreos en reclamo de aumentos salariales continuará dentro de distintas franjas horarias en toda la aviación. Mañana, las medidas de fuerza se darán de 7 a 10 y de 14 a 17 horas. El 28 de agosto la protesta se realizará entre las 13 y 16. Luego, de 19 a 22. Finalmente, el 30 de agosto las franjas horarias de los paros serán de 13 a 16 y de 19 a 22.