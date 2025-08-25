Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

En el marco de la investigación judicial, los investigadores deberán dar el primer paso para comprobar si efectivamente existió un delito. Por esto, en los próximos días el foco estará en la apertura y peritaje de los celulares personales de los sospechosos, entre ellos Diego Spagnoulo, Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, y Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina.