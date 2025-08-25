Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Ante las múltiples implicaciones que generó en el seno del Gobierno los escandalosos audios que exponen un supuesto circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), la administración libertaria instruyó al interventor del organismo, Alejandro Vilches, para que acelere una auditoría integral sobre todos los contratos del organismo.
En el marco de la investigación judicial, los investigadores deberán dar el primer paso para comprobar si efectivamente existió un delito. Por esto, en los próximos días el foco estará en la apertura y peritaje de los celulares personales de los sospechosos, entre ellos Diego Spagnoulo, Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, y Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina.
En materia política, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, visitará el Congreso para brindar un nuevo informe de gestión en el recinto de la Cámara de Diputados, el miércoles. Además, el kirchnerismo elevó un proyecto de resolución en el Senado pidiendo poder interpelar a la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei.
Linea de acción
En la Casa Rosada confía en que la auditoría sobre los contratos y los números de la Andis van a echar luz sobre lo que ocurrió durante la gestión de Spagnuolo. El primer ejecutor de este plan de acción fue Guillermo Francos, que brindó una larga entrevista radial donde expuso los argumentos de la Casa Rosada ante el vendaval político.
Cualquier nuevo movimiento del Gobierno estará sujeto a que el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi avancen con la investigación, iniciada por la denuncia del abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbon luego de que Spagnuolo afirmara que se les solicita a las droguerías un 8% de soborno y sugiere que el 3% se lo llevan altas autoridades del Gobierno.
Tras las pistas
Más de 10 domicilios fueron abordados por la Policía de la Ciudad el viernes pasado, luego de que el juez federal Sebastián Casanello autorizara los pedidos presentados por el fiscal Franco Picardi, a cargo del expediente. Para los investigadores, el primer paso será comprobar si efectivamente existió un delito.
Además de buscar información extra que pudiera arrojar luz en otras cuestiones, uno de los objetivos sería localizar los audios originales. Sin embargo, en los pasillos judiciales admiten que ese paso podría demandar un tiempo extra, ya que el peritaje dependerá del desbloqueo de los teléfonos, una tarea con mayor dificultad.
Hasta el momento, se supo que los investigadores tuvieron acceso al celular de Garbellini, debido a que él mismo decidió cooperar y entregar la clave de desbloqueo. No fue el caso ni de Spagnuolo, ni de Kovalivker.
En paralelo, los equipos especializados revisarán toda la documentación que se recuperó en los procedimientos. La misión será encontrar indicios o pruebas fehacientes que pudieran señalar la existencia de los supuestos acuerdos entre funcionarios o allegados a algunos de los poderes estatales y la droguería Suizo Argentina.
Para esto, será crucial el análisis de la documentación extraída de la sede de la Andis. Aunque en el repertorio informativo se sumarán los documentos encontrados en la casa de Nordelta de Kovalivker y en la propiedad del ex titular del organismo.
Presión política
En medio de este escenario de tensiones para la gestión libertaria, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindará este miércoles, desde el mediodía, un nuevo informe de gestión en el recinto de la Cámara de Diputados.
Será la tercera vez en el año que el jefe de los ministros asista a la Cámara baja. La primera vez estuvo relacionada a la interpelación por el caso $Libra y la otra fue meramente informativa. Ambas fueron en el mes de abril.
Sin embargo, la oposición se hizo eco del anuncio de la sesión informativa y se prepara para ahondar en temas como la partida contaminada de Fentanilo que causó un centenar de muertes en el país, los audios de Spagnuolo y la polémica en torno a la Secretaría General de Presidencia de la Nación y con el caso de la criptomoneda.
Además, las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y la de Discapacidad de la Cámara de Diputados convocaron a un plenario para el día de mañana, en donde convocan al ministro de Salud, Mario Lugones para tratar las denuncias por presuntas coimas en la compra de medicamentos.
El kirchnerismo también avanzó en el Senado, a través de un proyecto de Resolución, para interpelar a Karina Milei.