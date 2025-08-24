El escándalo de los audios: ¿Cómo sigue la investigación en el caso de las presuntas coimas en la Andis?

Los investigadores destacan que la causa está “en caliente”, debido a la rapidez con que se actuó tras conocerse los audios. En este marco, la prioridad será recuperar la mayor cantidad de información de los dispositivos electrónicos, con el objetivo de rastrear los archivos originales y otras pruebas vinculadas. El desafío radica en el desbloqueo de los teléfonos, ya que no todos los imputados colaboraron. Garbellini entregó sus claves voluntariamente, pero no ocurrió lo mismo con Spagnuolo ni con Kovalivker, señaló Infobae.