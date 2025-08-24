El escándalo de los audios: ¿Cómo sigue la investigación en el caso de las presuntas coimas en la Andis?

Tras los múltiples allanamientos que marcaron el inicio de la investigación por presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la Justicia argentina deberá ahora avanzar en un proceso clave: el análisis del material incautado. Celulares, documentos y sobres con dólares secuestrados en los operativos se transforman en piezas centrales para dilucidar si existió un entramado de corrupción que habría favorecido a la Droguería Suizo Argentina, y cuyo impacto político alcanza a los funcionarios más cercanos al Gobierno de Javier Milei.
La investigación, que dirige el juez federal Sebastián Casanello con el impulso del fiscal Franco Picardi, se inició tras la filtración de audios del ex director de la Andis, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones se escuchan acusaciones sobre maniobras irregulares y una presunta “recaudación ilegal” en torno a la compra de medicamentos. “Escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5%, vas a tener que poner el 8%, lo que cobran de medicamentos”, señaló Spagnuolo en los audios difundidos.
Primer paso: el peritaje de los dispositivos
El procedimiento judicial se concentrará en los próximos días en la apertura y peritaje de los celulares secuestrados a los sospechosos. Entre ellos se encuentran el propio Spagnuolo, Daniel Garbellini —ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis— y Emmanuel Kovalivker, accionista de la Droguería Suizo Argentina.
Los investigadores destacan que la causa está “en caliente”, debido a la rapidez con que se actuó tras conocerse los audios. En este marco, la prioridad será recuperar la mayor cantidad de información de los dispositivos electrónicos, con el objetivo de rastrear los archivos originales y otras pruebas vinculadas. El desafío radica en el desbloqueo de los teléfonos, ya que no todos los imputados colaboraron. Garbellini entregó sus claves voluntariamente, pero no ocurrió lo mismo con Spagnuolo ni con Kovalivker, señaló Infobae.
En el caso del empresario farmacéutico, al momento de ser interceptado, llevaba consigo sobres con U$S 266 mil y $7 millones en efectivo, además de su pasaporte. La procedencia de ese dinero será otro de los puntos que la Justicia intentará esclarecer.
La documentación y los contratos están bajo la lupa
Además de los teléfonos, la revisión de documentos incautados en domicilios particulares y en la propia sede de la Andis será clave para determinar si existieron acuerdos entre funcionarios y la Droguería Suizo Argentina. La Justicia espera que de esos papeles puedan surgir indicios sobre eventuales beneficios otorgados a la empresa en las compras estatales de medicamentos.
El allanamiento en la vivienda de Kovalivker en Nordelta y en la propiedad de Spagnuolo se suman a la información ya obtenida, aunque aún resta procesar gran parte de los hallazgos. Paralelamente, se busca localizar a Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel y presidente de la compañía, quien no fue encontrado en su domicilio durante los operativos.
Por ahora, ni Spagnuolo ni los demás implicados fueron citados a declarar, ya que la causa aún no tiene carátula definida. Una vez evaluado el material incautado, el fiscal Picardi deberá decidir si los involucrados serán imputados por corrupción o si algunos podrían ser considerados testigos o encubridores. En este punto, el rol del ex director de la Andis permanece en discusión, ya que sus propias denuncias podrían colocarlo en una posición ambivalente.
La causa, además, podría ampliarse si se comprobara que el Estado favoreció a la Droguería Suizo Argentina mediante compras de medicamentos de otros organismos. No se descarta que surjan nuevas líneas de investigación que involucren a más actores políticos y empresariales.
Mientras tanto, el caso ya tiene consecuencias en la esfera política: el gobierno de Milei guarda silencio sobre las acusaciones, pero el escándalo se proyecta como un test a la transparencia de su administración.