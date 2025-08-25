Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

En medio de las turbulencias generadas por los audios filtrados que revelarían presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), las redes sociales se convirtieron en verdaderos campos de batallas con publicaciones a favor y en contra de la administración libertaria. En este escenario, el CEO de Mercado Libre Marcos Galperin se metió en la polémica y mostró su completo apoyo al gobierno de Javier Milei.
El empresario compartió un mensaje en X que asegura que el escándalo es una “opereta absurda” y lo comparó con el aumento del dólar durante el final de la gestión de Mauricio Macri.
“No sean tontos: en el 2019 te inflaron el dólar para voltear a Macri, la gente les creyó y se quisieron cortar las bolas cuatro años después, con Alberto Fernández”, comienza el mensaje escrito por Fran Casaretto, creador de contenido afín a las ideas libertarias, y que fue reposteado por Galperin en su propio perfil de X. Y añade: “Hoy te crean una opereta absurda para voltear a Milei. ¿Vas a volver a ser el mismo pelotudo? Usá la cabecita”.
Ida y vuelta
Un fuerte cruce se llevó adelante este fin de semana entre Mayra Mendoza y Victoria Villarruel. Es que la intendente de Quilmes compartió en la red social X una charla de la vicepresidenta con el ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, y la acusó de “corrupta” y “amante de Videla”. El ex funcionario es uno de los protagonistas en el caso de los audios por supuestas coimas en el organismo que dirigía. “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”, señaló Villarruel.
El tuit que inició el intercambio incluyó una captura de una publicación de Spagnuolo: “Siempre es lindo que te despierten con un beso. Salvo que estés preso”. El posteo es de 2020. “Ja, ja, ja vos aprovechá para depilarte las piernas así no lo pinchás. Ja, ja, ja”, le respondió Villarruel.
Mendoza publicó la captura de pantalla junto con un mensaje: “Todo llega. La verdad siempre sale a la luz. Nos gobierna una banda de corruptos. Todos, comenzando por Milei, Villarruel y Karina Milei”, dijo mientras los arrobaba en X.
La respuesta de Villarruel no tardó en llegar. “Dejá de bolsillear gente y tratame con respecto que soy la vicepresidente de la Nación”, arremetió.
Mendoza escaló la discusión en su último tuit: “Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla. No te quiere nadie, ni en su propio rejunte”.
Hasta el momento, la titular de la Cámara de Senadores de la Nación fue una de las pocas figuras del Gobierno nacional que habló en relación al tema durante su visita a Chubut. La vicepresidenta se refirió a la causa mientras compartía agenda con el gobernador provincial, Ignacio Torres. Allí sostuvo que actualmente “tomar definiciones políticas es difícil, en un momento difícil y bastante confuso”. “Yo no soy una figura decorativa: cumplo el rol como vicepresidente que me da la Constitución”, sumó.