Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Ida y vuelta

Un fuerte cruce se llevó adelante este fin de semana entre Mayra Mendoza y Victoria Villarruel. Es que la intendente de Quilmes compartió en la red social X una charla de la vicepresidenta con el ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, y la acusó de “corrupta” y “amante de Videla”. El ex funcionario es uno de los protagonistas en el caso de los audios por supuestas coimas en el organismo que dirigía. “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”, señaló Villarruel.