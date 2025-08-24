Secciones
Diputados del bloque que rompió con LLA apuntaron contra Karina Milei por el escándalo de los audios

“De ella para abajo están todas las responsabilidades”, dijo Carlos D’Alessandro.

Karina Milei, en una visita a Chaco. Karina Milei, en una visita a Chaco.
Hace 2 Hs

El diputado nacional de Coherencia, Carlos D’Alessandro, lanzó duras críticas contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Carlos D’Alessandro cargó contra Karina Milei

En declaraciones al programa Yo no fui (Radio Con Vos), D’Alessandro afirmó:

“La que maneja la política es Karina Milei. De ahí para abajo están todas las responsabilidades, son todos fusibles, porque si no el fusible es el presidente Javier Milei”.

El legislador, que rompió con el bloque oficialista de La Libertad Avanza, responsabilizó directamente a la hermana del Presidente por el manejo interno del poder y deslizó que la crisis política desatada por los audios no puede desligarse de la Casa Rosada.

El escándalo de los audios de Spagnuolo

La polémica surgió tras la difusión de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntas maniobras de corrupción y pedidos de dinero. El caso derivó en su destitución y abrió un fuerte debate sobre las responsabilidades dentro del Gobierno.

En los audios, incluso, aparecen referencias a supuestos chats con Karina Milei, lo que incrementó la tensión en el oficialismo y obligó a reforzar el blindaje político en torno al Presidente.

Ruptura y tensiones en La Libertad Avanza

La salida de D’Alessandro y la conformación del bloque Coherencia evidencian las fracturas internas de La Libertad Avanza en medio del escándalo. Mientras tanto, la oposición exige explicaciones sobre la magnitud de las denuncias y el rol de los funcionarios más cercanos a Javier Milei.

La frase del diputado contra la hermana del Presidente suma presión a un Gobierno que enfrenta su mayor crisis política desde el inicio de la gestión.

