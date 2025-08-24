Marcos Galperin, en medio del escándalo de los audios de Spagnuolo: “Opereta absurda para voltear a Milei”

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, volvió a generar repercusión en redes sociales. Esta vez, en el marco del escándalo político por los audios de presuntas coimas que involucran a Diego Spagnuolo, el empresario compartió un mensaje en el que se califica la denuncia como una “opereta absurda para voltear a Milei”.