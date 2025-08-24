Marcos Galperin, en medio del escándalo de los audios de Spagnuolo: “Opereta absurda para voltear a Milei”

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, volvió a generar repercusión en redes sociales. Esta vez, en el marco del escándalo político por los audios de presuntas coimas que involucran a Diego Spagnuolo, el empresario compartió un mensaje en el que se califica la denuncia como una “opereta absurda para voltear a Milei”.
Marcos Galperin opinó sobre los audios de Spagnuolo
La crisis política se desató luego de que salieran a la luz audios que comprometen a Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, en un presunto caso de coimas. En ese contexto, Marcos Galperin decidió intervenir en el debate público a través de un reposteo en X (exTwitter).
“¿Vas a volver a ser el mismo pelotudo? Usá la cabecita. En 2019 te inflaron el dólar para voltear a Macri y les creíste. Hoy te quieren vender una opereta absurda para voltear a Milei”, dice el mensaje compartido por el empresario.
La comparación con la crisis de 2019
El posteo original, firmado por Fran Casaretto, sostiene que lo que ocurre hoy con los audios de Spagnuolo sería parte de una maniobra política de desestabilización, similar a lo ocurrido en 2019 con la crisis cambiaria que impactó en el gobierno de Mauricio Macri.
Al repostear este mensaje, Marcos Galperin dio a entender que adhiere a esa lectura y que considera que el escándalo por coimas no es un caso genuino de corrupción, sino una jugada de la oposición contra la gestión de Javier Milei.
El impacto político y judicial del caso Spagnuolo
Mientras tanto, la investigación judicial avanza con allanamientos, secuestros de dinero y declaraciones de funcionarios vinculados al caso. El Gobierno, por su parte, mantiene un cauto silencio sobre las graves acusaciones que rodean al entorno presidencial.
La reacción de Marcos Galperin no pasó desapercibida, ya que se trata de uno de los empresarios más influyentes de la Argentina y con fuerte llegada al sector financiero y tecnológico. Su postura refuerza la idea de que el escándalo podría tener un trasfondo político más que judicial.