EspectáculosFamosos

Quién es Bruno, el único hijo del Indio Solari que eligió mantenerse lejos de los medios

Bruno Solari eligió mantenerse alejado de los medios y preservar el perfil bajo que siempre caracterizó al entorno más íntimo del histórico músico argentino.

Solari comparte imágenes de cuando su hijo era solo un niño.
Solari comparte imágenes de cuando su hijo era solo un niño.
Por Mercedes Mosca Hace 49 Min

De sus opiniones políticas y sus reflexiones sobre la realidad social se sabe todo. De su música, sus bandas y sus canciones, mucho más. Pero es muy poca la información que se conoce sobre la vida privada del "Indio" Solari. Es que el líder de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota" supo mantener bajo resguardo su información más personal.

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Pese a las décadas de trayectoria que tiene Carlos Alberto Solari en el rock nacional, se conoce apenas lo esencia sobre el perfil más oculto de su vida. Se sabe que actualmente vive en Buenos Aires, en Parque Leloir; que se casó con Virginia Mones Ruiz a fines de la década de los 80 y que juntos tuvieron a su único hijo.

El Indio Solari de vacaciones con su hijo hace más de 10 años. El Indio Solari de vacaciones con su hijo hace más de 10 años. La familia Solari-Mones Ruiz

Qué se sabe de Bruno, el hijo del "Indio" Solari

Bruno es, tal vez, uno de los aspectos que más misterio generan en torno al "Indio". Pese a que habló de él en reiteradas ocasiones, hay una gran curiosidad por saber cómo creció, cómo es y a qué se dedica hoy, con 23 años.

Es que Solari comparte imágenes de su hijo esporádicamente, para ocasiones especiales o de reflexión. Pero hace mucho Bruno dejó de ser un niño y las imágenes que su padre elige compartir son esas de recuerdos de hace años que quizás llegaron a estar impresas en papel y que muestran a un Bruno infante.

Quién es Bruno, el único hijo del Indio Solari que eligió mantenerse lejos de los medios

Las páginas de seguidores del compositor y cantante guardan algunos de los recuerdos que llegaron a hacerse públicos de la familia Solari. Según una de estas cuentas, el "Indio" contó una vez: "Tengo una relación muy linda con Bruno. No soy de tironearlo. Siento devoción por él".

En la misma oportunidad, también habló del cambio que implicó la paternidad para él y para Virginia. "Es que el crío no solo despierta tu interés sentimental, lo afectivo; también potencia lo intelectual. Eso sí, no aprendí a jugar a las maquinitas y tendría que haber aprendido", contó con añoranza.

Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" Solari
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años
1

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia
2

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración
3

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes
4

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana
5

Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana

Ranking notas premium
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
1

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
2

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia
3

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
4

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
5

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Más Noticias
Qué les pasó a Máximo Thomsen y Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Qué les pasó a Máximo Thomsen y Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Murió Chunchuna Villafañe: el emotivo mensaje de despedida de su hija Juana Molina

Murió Chunchuna Villafañe: el emotivo mensaje de despedida de su hija Juana Molina

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Murió Tony Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido

Murió "Tony" Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido

Comentarios