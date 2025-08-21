Francos, sobre audios de presuntas coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Ante la consulta de la prensa, Francos confirmó la salida de Spagnuolo, al calificarla como una decisión del presidente, Javier Milei. Esto ocurrió después de que se hicieran públicos los audios en los que se mencionan presuntos retornos a laboratorios que proveen a la Andis y se alude a la participación de Eduardo "Lule" Menem y a Karina Milei en la trama.