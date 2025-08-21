Secciones
Política

Francos, sobre audios de presuntas coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

El jefe de gabinete confirmó la salida de Diego Spagnuolo, al calificarla como una decisión del presidente, Javier Milei.

Guillermo Francos Guillermo Francos
Hace 1 Hs

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, abordó las controversias relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) al llegar al evento del Council of the Americas. Sus declaraciones se produjeron tras la difusión de audios atribuidos al entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo, que sugieren supuestos pagos de coimas a figuras cercanas al Gobierno.

Ante la consulta de la prensa, Francos confirmó la salida de Spagnuolo, al calificarla como una decisión del presidente, Javier Milei. Esto ocurrió después de que se hicieran públicos los audios en los que se mencionan presuntos retornos a laboratorios que proveen a la Andis y se alude a la participación de Eduardo "Lule" Menem y a Karina Milei en la trama.

En manos de la Justicia

Francos enfatizó que no puede garantizar la integridad de ningún funcionario de la administración, aunque expresó su confianza en Karina Milei y "Lule" Menem. Subrayó que la justicia deberá determinar la veracidad de las acusaciones.

"Lo del pedido de coimas es algo que tiene que resolver la Justicia", declaró Francos al señalar que un juez investigará el caso y citará a Spagnuolo para que aclare los dichos contenidos en los audios. Añadió que desconoce el origen de las grabaciones, las cuales fueron difundidas en redes sociales y plataformas de streaming.

En un intento por contextualizar las denuncias, Francos remarcó que la investigación judicial permitirá esclarecer los hechos. "El Presidente tomó una resolución en virtud de lo que había trascendido públicamente y de que hay una investigación judicial sobre el tema", explicó.

Si bien reiteró que no puede "poner las manos en el fuego por ningún funcionario", Francos manifestó su creencia en la inocencia de Karina Milei y Eduardo Menem, dejando en claro que la justicia será quien determine la veracidad de las acusaciones.

Los audios en cuestión parecen haber sido grabados de manera encubierta en un entorno público, con conversaciones editadas y ruido ambiental de fondo. Hasta el momento, Spagnuolo no emitió declaraciones públicas sobre el tema.

Buenos Aires
