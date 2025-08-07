 El mensaje de Karina Milei tras la alianza con el PRO en CABA: “Es mucho más que un acuerdo electoral”
El mensaje de Karina Milei tras la alianza con el PRO en CABA: “Es mucho más que un acuerdo electoral”

La secretaria general de la Presidencia destacó el pacto político con el partido de Mauricio Macri de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y reafirmó su compromiso con el rumbo del Gobierno.

Hace 1 Hs

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aseguró este jueves que la reciente alianza sellada con el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trasciende lo electoral y tiene como objetivo "sostener y profundizar las políticas del Gobierno" nacional.

El anuncio se realizó a través de un mensaje publicado en la red social X, donde la hermana del presidente Javier Milei remarcó la importancia del vínculo con el partido liderado por Mauricio Macri, a quien le agradeció expresamente. “Ningún interés personal ni político está por encima del futuro de los argentinos”, dijo.

LLA y el PRO confirmaron el acuerdo electoral en CABA: "Las ideas de la libertad nos unen"

LLA y el PRO confirmaron el acuerdo electoral en CABA: Las ideas de la libertad nos unen

“Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con éxito el Presidente Javier Milei en diciembre del 2023”, agregó

Además, señaló que el eje del acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO es un “compromiso innegociable” por parte de los legisladores de ambas fuerzas para respaldar el rumbo económico del Gobierno y enfrentar los desafíos ideológicos que se presenten.

Defensa del plan económico y la batalla cultural

La funcionaria detalló que el pacto incluye un trabajo conjunto hasta 2027 y advirtió que el objetivo es no permitir el regreso de sectores que —según sus palabras— “quieren volver a destruir el país”. “La alianza La Libertad Avanza es mucho más que un acuerdo electoral, es la confirmación de que ningún interés personal ni político está por encima de nuestro compromiso con el futuro de los argentinos. Nada es más importante que defender el rumbo. No vamos a permitir que recuperen poder los que quieren volver a destruir el país”, expresó.

Por último, Karina terminó su mensaje con un agradecimiento a Mauricio Macri, a Cristian Ritondo y a todo el equipo del PRO, y reafirmó la intención de ambas fuerzas políticas de avanzar juntas para “transformar la Argentina”.

Temas Buenos AiresJavier MileiLa Libertad AvanzaKarina Milei
