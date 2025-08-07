El mensaje de Karina Milei tras la alianza con el PRO en CABA: “Es mucho más que un acuerdo electoral”

Defensa del plan económico y la batalla cultural

La funcionaria detalló que el pacto incluye un trabajo conjunto hasta 2027 y advirtió que el objetivo es no permitir el regreso de sectores que —según sus palabras— “quieren volver a destruir el país”. “La alianza La Libertad Avanza es mucho más que un acuerdo electoral, es la confirmación de que ningún interés personal ni político está por encima de nuestro compromiso con el futuro de los argentinos. Nada es más importante que defender el rumbo. No vamos a permitir que recuperen poder los que quieren volver a destruir el país”, expresó.