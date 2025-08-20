Aseguran que es inminente la renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de coimas

Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentará su renuncia luego de que se difundieran audios en los que describe un esquema de cobro ilegal de coimas a empresas proveedoras del Estado. Las grabaciones, reveladas en el programa Data Clave de Mauro Federico (Carnaval Streaming), exponen presuntas maniobras de recaudación irregular en la compra de medicamentos y servicios vinculados a la salud.
La decisión del funcionario ya está tomada, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, y el caso quedará en manos del fiscal Franco Picardi, quien encabezará la investigación judicial.
En los audios, Spagnuolo asegura que operadores de la ANDIS pedían dinero a prestadores y farmacéuticas para facilitar contratos con el Estado. Una de las empresas señaladas es Droguería Suizo Argentina, vinculada a Martín Menem y con fuerte presencia en el norte del país. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8, lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’. Así se están manejando”, se escucha en la grabación.
El esquema, según su relato, no solo abarcaba medicamentos sino también internaciones y transporte, generando un circuito paralelo de recaudación estimado en “20 o 30 mil dólares por mes”. Spagnuolo sostiene que estas maniobras se realizaban “a sus espaldas” y que incluso había advertido a la Casa Rosada: “Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.
El mecanismo descrito incluía además la manipulación de precios a partir de la selección de medicamentos con descuentos para ampliar los márgenes de ganancia de la droguería: “Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, explica en uno de los pasajes difundidos.
El escándalo golpea de lleno al oficialismo por la mención a Droguería Suizo Argentina y su vínculo con Martín Menem, referente central del espacio político de Javier Milei. La salida de Spagnuolo abre una crisis dentro de la gestión de la ANDIS, mientras la Justicia comienza a indagar en un entramado de contratos y negocios que podrían alcanzar dimensiones mayores.