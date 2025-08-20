Aseguran que es inminente la renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de coimas

En los audios, Spagnuolo asegura que operadores de la ANDIS pedían dinero a prestadores y farmacéuticas para facilitar contratos con el Estado. Una de las empresas señaladas es Droguería Suizo Argentina, vinculada a Martín Menem y con fuerte presencia en el norte del país. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8, lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’. Así se están manejando”, se escucha en la grabación.