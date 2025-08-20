Secciones

Detienen a un policía e hijo de un actual funcionario con más de un kilo de flores de marihuana

Política

Aseguran que es inminente la renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de coimas

Diego Spagnuolo dejaría su cargo tras la difusión de audios en los que denuncia maniobras ilegales en la compra de medicamentos. La empresa mencionada está vinculada a Martín Menem.

Aseguran que es inminente la renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de coimas
Hace 1 Hs

Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentará su renuncia luego de que se difundieran audios en los que describe un esquema de cobro ilegal de coimas a empresas proveedoras del Estado. Las grabaciones, reveladas en el programa Data Clave de Mauro Federico (Carnaval Streaming), exponen presuntas maniobras de recaudación irregular en la compra de medicamentos y servicios vinculados a la salud.

La decisión del funcionario ya está tomada, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, y el caso quedará en manos del fiscal Franco Picardi, quien encabezará la investigación judicial.

En los audios, Spagnuolo asegura que operadores de la ANDIS pedían dinero a prestadores y farmacéuticas para facilitar contratos con el Estado. Una de las empresas señaladas es Droguería Suizo Argentina, vinculada a Martín Menem y con fuerte presencia en el norte del país. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8, lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’. Así se están manejando”, se escucha en la grabación.

El esquema, según su relato, no solo abarcaba medicamentos sino también internaciones y transporte, generando un circuito paralelo de recaudación estimado en “20 o 30 mil dólares por mes”. Spagnuolo sostiene que estas maniobras se realizaban “a sus espaldas” y que incluso había advertido a la Casa Rosada: “Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

El mecanismo descrito incluía además la manipulación de precios a partir de la selección de medicamentos con descuentos para ampliar los márgenes de ganancia de la droguería: “Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, explica en uno de los pasajes difundidos.

El escándalo golpea de lleno al oficialismo por la mención a Droguería Suizo Argentina y su vínculo con Martín Menem, referente central del espacio político de Javier Milei. La salida de Spagnuolo abre una crisis dentro de la gestión de la ANDIS, mientras la Justicia comienza a indagar en un entramado de contratos y negocios que podrían alcanzar dimensiones mayores.

Temas Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de TucumánJavier MileiMartín Menem
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Diputados: Roberto Sánchez pidió una cuestión de privilegio y acusó a Jaldo de amedrentamiento

Diputados: Roberto Sánchez pidió una cuestión de privilegio y acusó a Jaldo de amedrentamiento

Jaldo: Hemos designado al doctor Martín Viola, un profesional con trayectoria reconocida

Jaldo: "Hemos designado al doctor Martín Viola, un profesional con trayectoria reconocida"

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado

Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”
2

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
3

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura
4

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?
5

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
6

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

Más Noticias
Emergencia en Discapacidad: así votaron los diputados tucumanos el rechazo al veto presidencial

Emergencia en Discapacidad: así votaron los diputados tucumanos el rechazo al veto presidencial

Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Adorni afirmó que la Nación evalúa un aumento para discapacidad, pero pidió mantener el veto presidencial

Adorni afirmó que la Nación evalúa un aumento para discapacidad, pero pidió mantener el veto presidencial

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Comentarios