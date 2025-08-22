Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

En una publicación en su cuenta de X, Cristina Kirchner mencionó supuestos pagos de coimas del 3% a Karina Milei a través de la venta de medicamentos para discapacitados, con la participación de Lule Menem. La ex mandataria comparó esta situación con la causa Vialidad, por la cual fue condenada, argumentando que en este caso Milei estaba al tanto de las irregularidades.