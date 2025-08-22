Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó duramente al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras la filtración de audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.
En una publicación en su cuenta de X, Cristina Kirchner mencionó supuestos pagos de coimas del 3% a Karina Milei a través de la venta de medicamentos para discapacitados, con la participación de Lule Menem. La ex mandataria comparó esta situación con la causa Vialidad, por la cual fue condenada, argumentando que en este caso Milei estaba al tanto de las irregularidades.
"Dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal", comparó Cristina con el caso Vialidad, por el que fue condenada a 6 años de prisión y prohibición para ejercer cargos públicos", escribió.
"Cobrando retornos"
Sobre el caso que golpea estas horas a la Casa Rosada, Cristina se hizo eco de la acusación que recae sobre la secretaria General de la Presidencia que está "cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra…".
"¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que “quién es ese Spagnuolo”? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…", ironizó.
Cristina Kirchner también apuntó contra Jonathan Kovalivker, de la droguería "La Suizo Argentino S.A", proveedor de la Andis, al vincuarlo con Mauricio Macri y cuestionando la imparcialidad del Poder Judicial.
La ex presidenta volvió a cruzar al Poder Judicial y sentenció: "Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina", afirmó.
El escándalo se desató tras la difusión de audios donde se escucha a Spagnuolo revelar supuestamente un esquema de cobro de comisiones a empresas proveedoras de la Abdis a cambio de facilitar contratos, involucrando a la Secretaría General de la Presidencia.
A su vez, señaló que el entramado no sólo estaba vinculado al área farmacéutica sino también a internaciones y transporte. “Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de 20/30 mil dólares por mes”, lanzó.