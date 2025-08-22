Secciones
Política

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

En una publicación en su cuenta de X, Cristina Kirchner mencionó supuestos pagos de coimas del 3% a Karina Milei a través de la venta de medicamentos.

Cristina Kirchner, ex presidenta de la Nación. Cristina Kirchner, ex presidenta de la Nación.
Hace 1 Hs

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó duramente al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras la filtración de audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.

En una publicación en su cuenta de X, Cristina Kirchner mencionó supuestos pagos de coimas del 3% a Karina Milei a través de la venta de medicamentos para discapacitados, con la participación de Lule Menem. La ex mandataria comparó esta situación con la causa Vialidad, por la cual fue condenada, argumentando que en este caso Milei estaba al tanto de las irregularidades.

"Dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal", comparó Cristina con el caso Vialidad, por el que fue condenada a 6 años de prisión y prohibición para ejercer cargos públicos", escribió.

"Cobrando retornos"

Sobre el caso que golpea estas horas a la Casa Rosada, Cristina se hizo eco de la acusación que recae sobre la secretaria General de la Presidencia que está "cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra…".

"¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que “quién es ese Spagnuolo”? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…", ironizó.

Cristina Kirchner también apuntó contra Jonathan Kovalivker, de la droguería "La Suizo Argentino S.A", proveedor de la Andis, al vincuarlo con Mauricio Macri y cuestionando la imparcialidad del Poder Judicial.

La ex presidenta volvió a cruzar al Poder Judicial y sentenció: "Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina", afirmó.

El escándalo se desató tras la difusión de audios donde se escucha a Spagnuolo revelar supuestamente un esquema de cobro de comisiones a empresas proveedoras de la Abdis a cambio de facilitar contratos, involucrando a la Secretaría General de la Presidencia. 

A su vez, señaló que el entramado no sólo estaba vinculado al área farmacéutica sino también a internaciones y transporte. “Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de 20/30 mil dólares por mes”, lanzó.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Francos, sobre audios de presuntas coimas: No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario

Francos, sobre audios de presuntas coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Crisis en la industria del neumático: paro gremial, amenaza de cierres y salarios en disputa

Crisis en la industria del neumático: paro gremial, amenaza de cierres y salarios en disputa

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Rodrigo de Loredo enfrenta un futuro incierto fuera del Congreso tras desacuerdos con la UCR y LLA

Rodrigo de Loredo enfrenta un futuro incierto fuera del Congreso tras desacuerdos con la UCR y LLA

Nuevas divisiones en el bloque libertario: se formó el bloque Coherencia en Diputados

Nuevas divisiones en el bloque libertario: se formó el bloque "Coherencia" en Diputados

Lo más popular
La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
1

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios
2

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
3

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido
4

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra
5

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones
6

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

Más Noticias
Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Molinuevo y Sánchez cruzaron al Gobierno

Molinuevo y Sánchez cruzaron al Gobierno

Comentarios