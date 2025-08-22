Secciones
¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

La pesquisa, impulsada por el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, se centra en las denuncias de Diego Spagnuolo.

Hace 26 Min

En el marco de la investigación sobre presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), desencadenada por la difusión de audios comprometedores del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo 14 allanamientos durante la noche.

La pesquisa, impulsada por el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, se centra en las denuncias de Spagnuolo sobre el presunto pago de coimas por parte de la droguería Suizo Argentina para obtener beneficios irregulares.

Entre los lugares allanados se encuentran la sede de la Andis y las instalaciones de la droguería Suizo Argentina. El personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad incautó documentación y equipos informáticos en ambos establecimientos.

Uno de los allanamientos clave tuvo lugar en el domicilio de Emmanuel Kovalivker, uno de los propietarios de Suizo Argentina, ubicado en el barrio de Nordelta. En el lugar, las autoridades decomisaron una importante suma de dinero en efectivo, estimada en más de U$S200.000, distribuida en sobres y acompañada de diversas anotaciones. La procedencia y el destino de este dinero son objeto de investigación.

Paralelamente, se realizaron allanamientos en los domicilios registrados a nombre de Diego Spagnuolo, con el objetivo de secuestrar su teléfono celular, considerado una pieza clave para la investigación. Sin embargo, el dispositivo no fue hallado en ninguno de los lugares. Actualmente, se desconoce el paradero de Spagnuolo.

