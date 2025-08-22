¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

Uno de los allanamientos clave tuvo lugar en el domicilio de Emmanuel Kovalivker, uno de los propietarios de Suizo Argentina, ubicado en el barrio de Nordelta. En el lugar, las autoridades decomisaron una importante suma de dinero en efectivo, estimada en más de U$S200.000, distribuida en sobres y acompañada de diversas anotaciones. La procedencia y el destino de este dinero son objeto de investigación.