¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en un country de Pilar y le secuestró su teléfono celular en el marco de una investigación por presuntos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina.
Spagnuolo fue localizado circulando en un vehículo dentro del predio, luego de que allanamientos previos en sus domicilios no dieran resultado. Además del celular, las autoridades incautaron una computadora y documentación relevante para la causa.
La investigación se desencadenó a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien solicitó que se investiguen posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.
Computadores y documentación clave
Los allanamientos, un total de 15, incluyeron las sedes de Andis y de la droguería Suizo Argentina, donde se recolectaron computadoras y documentación relacionada con la compra y licitaciones de medicamentos.
En el domicilio de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, se encontraron U$S266.000 y $7 millones en efectivo, junto con anotaciones. También se le secuestró su teléfono celular y pasaporte.
La causa tomó relevancia tras la difusión de audios en el programa Data Clave, donde Spagnuolo denunciaba supuestas irregularidades en la agencia y mencionaba a la droguería Suizo Argentina, vinculándola con los hermanos Eduardo Menem y Martín Menem.
En los audios, Spagnuolo afirmaba supuestamente haber informado al presidente Javier Milei sobre las presuntas coimas: "Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”. Si bien el gobierno nacional despidió a Spagnuolo, no se pronunció sobre las acusaciones de sobornos ni confirmó la veracidad de los audios.