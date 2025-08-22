¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular

En los audios, Spagnuolo afirmaba supuestamente haber informado al presidente Javier Milei sobre las presuntas coimas: "Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”. Si bien el gobierno nacional despidió a Spagnuolo, no se pronunció sobre las acusaciones de sobornos ni confirmó la veracidad de los audios.