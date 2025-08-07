El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva

Nuevo testigo

Uno de los elementos clave que ayudó a los investigadores a reforzar su hipótesis del caso fue la declaración que prestó el sobrino del imputado en una Cámara Gesell. Según trascendió, el adolescente de 16 años, que vivía con Jurado, habría dicho que su tío “llevaba los viernes a personas en situación de calle” y que él se iba porque sabía “que pasaban cosas malas”. El joven les habría dicho a los policías que su tío descuartizaba a personas que llevaba a casa y luego se deshacía de los restos arrojándolos a un descampado, o los enterraba.