El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva

Matías Jurado, investigado por ser un presunto asesino serial en Jujuy, fue sometido a cuatro meses de prisión preventiva mientras avanza la causa en su contra. En el transcurso de la jornada de ayer, se difundió un video en el cual se vería al acusado subiendo a un taxi con una de las víctimas.
El pasado lunes, el supuesto asesino serial fue imputado por el homicidio agravado por ensañamiento de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, quien era buscado desde el viernes 25 de julio. Ayer se dispuso que Jurado quedara bajo prisión preventiva por los próximos cuatro meses para cautelar el proceso.
Según informó el fiscal regional, Guillermo Beller, Jurado prestó declaración por primera vez en el legajo. En el marco de su indagatoria, el imputado se manifestó inocente, afirmó no tener relación con las víctimas y sostuvo que “no tuvo nada que ver” con los restos óseos hallados cerca de su casa, en barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.
“Ejerció su derecho constitucional de defensa y se declaró inocente. Dijo que no había cometido los hechos que se les relataron como supuesto autor y simplemente se limitó a decir eso. Trató de dar explicación de alguna de las cosas, pero no pudo justificar haber estado con las personas que estuvo, por qué tenía esas cosas y esa cantidad de celulares”, indicó el investigador.
Al mismo tiempo, la defensa del hombre subrayó que no existen pruebas directas que lo vinculen a los homicidios investigados y que las acusaciones en su contra se basan en rumores y sospechas.
Además del crimen de Anachuri, Jurado está siendo investigado por las desapariciones y posibles homicidios de Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60) y Sergio Alejandro Sosa (25), cuatro hombres que vivían en condiciones de vulnerabilidad.
Mientras las autoridades buscan reconstruir la relación entre estas desapariciones y el imputado, la policía reforzó los operativos en la zona de la casa de Jurado. Fue así cómo, en las últimas horas, se hallaron más restos óseos en un basural situado a menos de dos cuadras de la propiedad del acusado.
El fiscal confirmó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que esperan “los resultados de análisis de ADN para agravar la imputación”. “Ya se obtuvieron los ADN, se pidió la colaboración a los familiares, personalmente hablé con ellos y se les brindó asistencia integral, porque también son víctimas. Estamos con mucha celeridad con las evidencias”, remarcó sobre la colaboración de las familias de las otras personas que siguen desaparecidas.
Más indicios
Durante la jornada de ayer, surgieron nuevos elementos que complicarían al imputado. Entre ellos, videos de una cámara de seguridad que captó a Jurado y a Anachuri mientras caminaban juntos en la esquina de Bermejo y Horacio Guzmán, en el barrio Mariano Moreno.
Según detalló Beller, la investigación avanzó gracias a un dato clave. “La declaración del taxista fue fundamental. Dijo que dejó a dos personas en tal día y hora. Llegamos a ese dato con las cámaras de monitoreo del 911 y con la antena del celular de la víctima, ya que se activó en esa zona”, explicó.
Nuevo testigo
Uno de los elementos clave que ayudó a los investigadores a reforzar su hipótesis del caso fue la declaración que prestó el sobrino del imputado en una Cámara Gesell. Según trascendió, el adolescente de 16 años, que vivía con Jurado, habría dicho que su tío “llevaba los viernes a personas en situación de calle” y que él se iba porque sabía “que pasaban cosas malas”. El joven les habría dicho a los policías que su tío descuartizaba a personas que llevaba a casa y luego se deshacía de los restos arrojándolos a un descampado, o los enterraba.
Ayer, el representante del Ministerio Público de la Acusación relató que durante la entrevista a una mujer, familiar del adolescente de 16 años, dijo que el joven en enero de 2025 le había hablado de los crímenes que cometía Jurado.
“Matías ayer mató a otro”, fue la frase que habría dicho el sobrino del imputado. El fiscal dijo en la nota que la mujer recuerda la fecha exacta porque “justo ahí se festejaba un cumpleaños. Ella vio al joven que no estaba en buen estado y le preguntó que pasaba, a lo que él le dijo que Matías, ayer había matado a otra persona. Casualmente y haciendo un recuento del registro de personas desaparecidas, por aquellas fechas tenemos una denuncia sobre una persona de la que todavía no se sabe el paradero”, dijo Beller en diálogo con el programa de streaming jujeño “Contrato Social”.