“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

La sangre era un protagonista silencioso en la escena. Estaba por todas partes: en las paredes, en el piso, en la ropa de cama, en las prendas de vestir de Jurado y, especialmente, en sus zapatillas. Los peritos la describieron como “sangre vieja” y “sangre buena”, en referencia al estado de conservación y a la cantidad hallada. Algunos rastros eran visibles a simple vista; otros, apenas perceptibles, requerían pruebas químicas para revelarse. Pero la presencia era abrumadora. El rastro hemático no solo confirmaba episodios de violencia extrema, sino que sugería que las víctimas fueron agredidas, posiblemente asesinadas, dentro del mismo domicilio. Para los investigadores, la magnitud de la sangre encontrada no dejaba dudas: ese no era un espacio ocasional, sino el escenario reiterado de actos brutales.