Procrear II: enojo de Jaldo y tirón de orejas en el PJ por desatender el quórum en la Legislatura

Otro justicialista del oeste coincidió con que el mensaje de Acevedo se tomó como un tirón de orejas. Lamentó que muchos de los que se ausentaron en el recinto no hayan asistido ayer, aunque comentó que no estar es una costumbre para ellos. “No se ha dejado pasar por alto la situación, que no deja de ser molesta”, reconoció. Acotó que le sorprendió el tono del mensaje que usó el gobernador para referirse al tema, y no descartó que lo que se esté persiguiendo sea en realidad que el epicentro de la agenda salga del sur y se traslade a la avenida Sarmiento y Muñecas.