Legislatura: con lo justo, el PJ logró avalar el DNU por el barrio Procrear II

La Legislatura avaló el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que envió el gobernador Osvaldo Jaldo para “provincializar” los contratos del barrio Procrear II de Tucumán, dando continuidad a las constructoras que habían iniciado la obra sin necesidad de recurrir a una nueva licitación. La aprobación caminó por la cornisa y salió con lo justo, dado que el oficialismo no contaba con quórum propio. La oposición no acompañó, pero optó por quedarse en el recinto a pesar de las duras críticas que lanzó contra el decreto. Aunque no fue por votación nominal, por Secretaría se informó que la aprobación contó con 24 votos a favor y siete en contra.