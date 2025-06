Cristina Kirchner intensificó su reclamo contra las restricciones a sus visitas domiciliarias

“No se indica, siquiera de manera aproximada, cuál es el propósito que se busca al disponer que las personas que deseen visitar a nuestra representada, salvo los casos exceptuados, deban requerir y motivar una autorización previa por parte del tribunal. Tampoco se ha explicado cuál es la norma o el criterio a partir del cual el tribunal habrá de resolver la procedencia o no de las peticiones que se le formulen, evitándose así caer en casos de discrecionalidad absoluta que no pueden ser controlados", señalaron también.



Además destacaron que esta regla de conducta “no registra antecedentes, no encuentra fundamento normativo” y tiene una finalidad “no explicada”.