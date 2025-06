Cristina Fernández de Kirchner tildó de “nefasta” a Bullrich y criticó las políticas de Milei

Banderazo

Además de referirse a Bullrich como “Señora Violencia”, CFK llamó a sus seguidores a reunirse en Parque Lezama para el “banderazo”. Finalmente, se dirigió a ellos a través de un audio en el que, otra vez, definió como “nefasta” a la ministra. Su historial lo demuestra, integró todos los gobiernos que terminaron provocando grandes problemas al país y dolores a los argentinos. De la Rúa, Macri y ahora, como frutilla del postre, el de Milei. ¡Mamita, qué curriculum”, dijo. Y reiteró las críticas a las políticas económicas de Milei, enumerando cifras del desempleo. “Estos vinieron a hablarnos de futuro y solo nos traen lo peor del pasado”, aseveró. Y afirmó que este escenario coincide con otros indicadores económicos negativos. “Se suman los salarios congelados, provocando la baja de consumo. Porque a la mayor parte de los trabajadores se les van los salarios en los servicios: luz, el gas, el transporte, seguros y cuotas de la escuela”, afirmó. Y objetó otras medidas. “Desfinancian a la ciencia, la tecnología, la educación, la salud, las universidades, no arreglan las rutas. No construyen una sola obra pública, no hacen nada que sea responsabilidad de la gestión del estado”, puntualizó. Y sostuvo que el modelo de Milei es “insostenible”. “¿Por qué la gente va a seguir pagando IVA, el impuesto al combustible, si no vuelve nada del Estado a la sociedad”?, planteó Cristina Kirchner.