El balcón de Cristina y cómo aprovechar la centralidad: victimización y después

Por otra parte, si hay algo que su ego político no tolera es no estar en la cresta de ola y ahora mucho más, ya que los cuarteles de invierno la esperan inexorablemente y ella ha urdido este plan para tratar de estirar su permanencia. Quizás sabiendo donde pegar, Milei estuvo muy duro cuando dijo el jueves que el acto de la Plaza de Mayo parecía “un partido homenaje” como el que se le hace a los jugadores de fútbol cuando se retiran. Sin embargo, no habría que olvidar que Cristina está jugando al ajedrez.