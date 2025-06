¿Cómo quedó el panorama electoral con Cristina Kirchner presa?

El silencio del resto

Mientras tanto, el resto de la oposición parece paralizada. UCR, PRO y otras fuerzas no logran articular una propuesta clara ni un discurso con fuerza propia. “El republicanismo ya no tiene peso, la moderación no alcanza, y muchos partidos se quedaron sin relato”, apuntó Garat. En este escenario binario, entre el violeta libertario y el azul peronista, todo lo demás queda “pintado”.