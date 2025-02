El caso $Libra: peronistas y radicales ponen en jaque a Milei

Larreta: “me hinchaste las pelotas”

“¿Tanto te preocupa la criptoestafa, Milei? Te lo digo en buen porteño: me hinchaste las pelotas. Se terminó mi paciencia con vos y tu ejército de trolls pagados con la plata de todos los argentinos. Hace años que soporto tus insultos y tus mentiras”, expresó Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe del gobierno porteño, desde sus redes. Atribuyó a “difamaciones” las acusaciones de Milei respecto de supuestos pagos de sobornos a periodistas. “A diferencia tuya, no tengo nada que esconder. Por eso espero que el Congreso se ponga firme y te investigue por la estafa de $Libra. Y que la Justicia los investigue a vos y a tu hermana por ‘difundir’ negocios truchos”, completó.