En medio del escándalo $LIBRA, Milei respaldó a su entorno y apuntó contra los "periodistas ensobrados"

A raíz del fuerte impacto mediático que originó aquel desliz, el periodista salió a dar explicaciones y admitió que le faltó firmeza para lidiar con el asesor presidencial. "Yo no soy un periodista militante. No me interesa cobrar del Pro, de Milei ni de nadie. No opero, no milito. No me interesa el periodismo partidario. No hago operaciones porque no me gusta. Nunca le robé a nadie ni le hice daño a nadie. No jodí a nadie. Trato de hacer el mejor periodismo posible", resaltó.