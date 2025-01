"Le reventaron el corazón": el desgarrador testimonio de la madre del primer bebé muerto en el Neonatal de Córdoba

Cuando se despertó de la anestesia, le dijeron que iba a reunirse con su bebé a las dos horas, pero no se lo llevaron "porque las médicas decían que no estaba lista". "A la hora y media entró una doctora y me dice que a mi hijo lo iban a llevar a terapia porque tenía una arritmia. Yo no dimensioné, pensé que era algo que podían solucionar", explicó.