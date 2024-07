Milei y su gobierno avivan las diferencias internas en el PRO

El ex interventor del partido en el ámbito provincial, lamentó también que el “ego y las mezquindades” de un grupo de dirigentes generen estas tensiones y faltas de respeto para con quien representó al partido como candidata a presidenta en las elecciones del año pasado. “Mal que les pese a algunos, que evidentemente confunden lo que es ser leal con ser obsecuentes de los líderes, Bullrich es hoy la dirigente política del PRO de mejor imagen pública en el país. Pero no lo digo yo, lo dicen todos los estudios de opinión pública que la ubican junto con el Presidente y con la vicepresidenta, Victoria Villarruel”, sostuvo el dirigente. Y declaró: “Claramente, como le gusta decir a Milei, algunos no la ven. Y tal vez estén obnubilados por tratar de buscar un cargo en la gestión que no consiguen o de buscar un posicionamiento para intentar negociar lugares en las listas del año próximo, en lugar de ser consecuentes con la posición de apoyo sin condicionamientos al gobierno, tomada el año pasado”.