Lebbos le pidió ayuda a Bullrich para que avance la investigación por el crimen de Paulina

Durante el juicio de 2019, los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macorito ordenaron que se investigue a 23 personas, entre ellas a la ex pareja de Paulina, César Soto, padre de la hija de la estudiante de Comunicación Social) y a Sergio Kaleñuk, quien fue funcionario del gobierno e hijo del ya fallecido Juan Alberto Kaleñuk, asesor del ex gobernador José Alperovich y ex jefe de Policía de la provincia. Ninguna de esas causas registran avances en la investigación. Además, entre las personas que la Justicia había ordenado que se investigue figuran los nombres del ex ministro de Seguridad, Mario López Herrera; de la ex jefa del laboratorio de Toxicología, Lilia Moyano; de los ex comisarios Marcial Escobar, Luis Santana, Alfredo Jiménez, Rodolfo Maruf y Francisco Picón; del ex jefe de la Policía Científica, Fernando Vázquez Carranza; de las amigas de Paulina, Virginia y Jimena Mercado; del taxista Juan Pedro Cruzado y del barrabrava de Atlético Tucumán Gustavo González; todos, por delitos vinculados con el encubrimiento, además de una decena de testigos que fueron acusados por falso testimonio.