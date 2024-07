La ruptura Macri-Bullrich, con impacto en el PRO local

Walter aclaró que siente “mucho respeto por Mauricio”, pero remarcó que la dirigencia debe comprender que “nosotros perdimos y ganó La Libertad Avanza”. “El que fija las reglas de juego, nos guste o no, es Javier Milei. Me hubiese encantado que Patricia sea presidenta. Pero no ganamos nosotros”, añadió. Explicó luego que Bullrich, a diferencia de Macri, comprende ese escenario y respeta el compromiso de acompañar la gestión liberal. “Hoy, en todas las encuestas, lo que la gente quiere es que estemos juntos, que al gobierno le vaya bien. Si no vamos juntos el año próximo, y no hablo de fusión, como algunos intentan confundir, vamos a ser funcionales a quienes nosotros decimos que queremos que terminen de alejarse de la vida pública por el daño que hicieron”, expresó.