Visitas de LLA a genocidas: Milei, Bullrich y Menem se alejaron del escándalo con los diputados

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se desligó de la visita de diputados de LLA a la cárcel de Ezeiza. “Son decisiones personales, no son decisiones orgánicas, y cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hace; esa es la libertad”, planteó. Y amplió: “estoy a cargo del sistema, no quiero evaluar a qué preso podés ir a ver o cuál no. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina, lo puede ir a ver”.