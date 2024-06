Salta: detectan más de 60 trabajadores rurales en condiciones de explotación laboral

Durante la inspección de la finca, ubicada en la localidad salteña de Río Piedras, se constató que las jornadas laborales se extendían de lunes a sábados, de 9 a 18 horas. Los salarios semanales no superaban los $40.000, es decir, que se ubicaban por debajo del mínimo, vital y móvil establecido por ley. Más aún, los empleadores les «descontaban» $2.500 por día por los alimentos que consumían, y tampoco cobraban los días de lluvia o cuando las plantas no estaban aptas para la cosecha, porque no podían realizar sus tareas.