Esta campaña fue más caliente que la anterior en cuanto a máximas, con un pico de 40,5° C

En comparación con la campaña anterior, el número de días con temperaturas máximas superiores a 30° C fue levemente superior (120 días), al igual que los días con temperaturas superiores a 35° C (53 días). Los meses de diciembre, enero y febrero presentaron la mayor cantidad de días con temperaturas mayores a estos umbrales, superando a los de la campaña anterior. Por tanto, esta campaña fue más caliente en cuanto a las temperaturas máximas, respecto de la campaña 2023-2024. Las máximas absolutas oscilaron entre los 36,8° C y lo 39,9° C, con un pico en febrero de 40,5° C.