Hay basurales en el 70% de los barrios con problemas

El opositor Carlos Ale brindó una mirada crítica del asunto. Juzgó que la gestión municipal “sigue sin resolver de manera efectiva el problema” y añadió que el número de basurales crónicos de la ciudad “demuestra la falta de políticas públicas eficientes para erradicar estos focos de contaminación”. En este sentido, el alfarista consideró que la administración de Chahla necesita planificar a largo plazo para que no vuelvan a formarse los basurales erradicados. “La gestión actual se limita a limpiar cuando la acumulación de basura ya es insostenible, en lugar de abordar las causas estructurales del problema”, dijo. Ale manifestó que existe una falta de vigilancia en los barrios, como así también una fiscalización adecuada sobre la gestión de residuos. “No podemos pedirles a los vecinos que no arrojen basura si no tienen opciones. La promesa de erradicar los basurales en 180 días sigue dejando huellas de forma negativa en la vida cotidiana de los vecinos”, apuntó.