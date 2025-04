El día que los ingleses corrieron

“El 6 de junio al mediodía -después de una muy linda misa- hubo una austera comida, estuvo el Turco Seineldín (un excelente Comando jefe del Regimiento 25), las dos compañías de Comandos, gente de gendarmería, de prefectura. Esta noche salimos a una misión (para mí bastante importante). A las 22.30 recibimos la orden de operaciones y a las 0 salimos en tres Land Rover y dos motos, antes de llegar al final de la aproximación lejana se queda una moto. Al dejar los vehículos en la base del cerro Dos Hermanas para iniciar la infiltración a pie, el capitán Figueroa y el teniente primero García Pinasco subieron al puesto comando del mayor Jaimet, oficial de operaciones del Regimiento 6 de Infantería, para que les actualice la situación de la actividad de los ingleses. A partir de ese momento yo era punta de infantería con dos suboficiales, el sargento Guillen (Chueco) y sargento primero Vergara (Ñato), además navegante. Hicimos toda la aproximación cercana hasta que nos encontramos con el arroyo que buscábamos para el golpe de mano a eso de las 4 pero por la fuerte corriente no convenía cruzarlo (después entendimos que efectivamente estábamos protegidos por Dios y la Virgen ya que si hubiésemos cruzado, la punta -Anadón, Guillen y Vergara- hubiera chocado de frente con la posición inglesa, sin posibilidad alguna como veremos más adelante). A eso de las 5.45 divisé los postes de teléfono por lo que paré y di la novedad de la proximidad del puente pero me dijeron que siga. Unos 90 metros antes del puente volví a parar y ví como un poncho, algo que flameaba al frente, a no más de 30 metros mío, lo llamé al Sargento Guillen quién me seguía a unos 50/100 metros y le pregunté que veía, me dijo que nada; ví con el visor nocturno y tampoco divisé nada. A tan solo 30/40 metros estaban 12 ingleses apuntándonos con su armamento; quiso Dios que no los veamos ni con el visor porque hubiésemos muerto por el fuego en forma instantánea. Cuando preguntamos por qué no nos tiraron, indudablemente fue por nuestra disciplina de marcha, al llevarnos tanta distancia entre cada uno, ellos no sabían si éramos 15 o 500, podía ser la punta de un Regimiento. Cómo se habrán arrepentido de no tirarnos cuando vieron que éramos un número similar al de ellos”.