Guía de viaje a San Gimignano: la Manhattan medieval de Italia

Por otro lado, esta es una experiencia más informal pero igual de memorable: pizza en la plaza y helado. Pero ojo, no es cualquier pizza ni cualquier helado. La pizza es de Ricca Pizza San Matteo, un localcito diminuto que no tiene mesas, pero sí una fama enorme y muy bien merecida. Está justo al lado de la Piazza del Duomo, y aunque siempre hay gente esperando, el servicio es rápido y vale totalmente la pena. La masa es finita -no es estilo napolitano- y con ingredientes frescos. Los mejores gustos fueron los más simples: pepperoni y bianca caprese. Lo bueno es que te dicen cuántos minutos va a tardar, así que podés aprovechar para dar una vuelta y volver justo cuando esté lista. Te sentás en la plaza, con la torre iluminada de fondo, y disfrutás lo que, para mí, fue la mejor pizza de todo mi viaje por Italia.

Después, el broche de oro: Gelateria Dondoli. Esta heladería fue premiada como una de las mejores del mundo y, sinceramente, lo merece. Solo tiene locales en San Gimignano, en Poggibonsi -un pueblito vecino- y en París. Todos los sabores son increíbles, pero la estrella es la crema de pistacho. No se asusten cuando vean las filas, porque suelen ser largas. Pero avanzan rápido y, además, están de vacaciones, si no hacés fila ahora, ¿cuándo?