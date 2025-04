Jorge Fernández Díaz: "Todos somos la obra de nuestro padre"

Y tampoco él es el mismo que jugaba en las veredas de un barrio entonces popular y de calles poco transitadas. Incluso ni siquiera es el periodista que fue hasta ayer no más: “El desarrollo como escritor me fue sacando de las redacciones, me fue sacando del día a día, de la trinchera. Primero, el periodismo y la escritura estuvieron solapados, se combinaban. Pero hoy ya no voy todos los días a la redacción (del diario La Nación, donde escribe una columna semanal). También dejé el programa de radio diario (Mitre). Y tuve que decirle que no a la televisión. Todo eso para ser escritor”. Dice que prefiere conservar una buena imagen antes que vender el alma al diablo por rating. Y que a pesar de haber logrado reconocimiento de pares y lectores, no se la puede creer. “Es uno de los grandes problemas que trato en terapia. No puedo creerme nada. Soy hijo de dos inmigrantes, que, como a muchos inmigrantes, les enseñaron sobre el progreso permanente: progresar, progresar, progresar”. Y ejemplifica: “Mi madre hoy me diría, ah, ganaste el Nadal. ¿Y el Nobel cuándo? No ganaste el Nobel. El formato de inmigrante me obligó a pensarme como un tipo que sale a la selva, que duerme con la escopeta al lado de la cama, que vio cómo a amigos suyos se los tragaron las fieras y las arenas movedizas. Y yo estoy esperando siempre lo peor”.