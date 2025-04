Tafí Viejo: Osvaldo Jaldo pide reconocer la “deuda documentada” al Poder Ejecutivo

La relación entre ambas administraciones incluyó un cruce de misivas que lleva varios capítulos. La última semana, el fiscal municipal Víctor Schedan elevó un escrito de dos páginas en el que señaló que la deuda actualizada de $13.500 millones no reúne las condiciones legales para tener carácter de exigible, y reiteró que no pueden avanzar con una conciliación si no cuentan con toda la información. “Niego enfáticamente que este Municipio haya prestado consentimiento alguno a las supuestas deudas, cuando hemos reclamado reiteradamente el detalle y composición de las mismas sin obtener respuesta”, dijo el funcionario de Rodríguez.