Marianela Mirra confirmó su romance con José Alperovich

Con un posteo, Mirra salió al cruce de las acusaciones de Rial: "Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Esto es de casi toda mi vida, no soy p..., no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoqis. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja, porque lo amo".